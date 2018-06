Rabobank gaat alle schade van kluisjesroof Oudenbosch vergoeden

Dat schrijft de bank in een brief die de getroffen klanten donderdag ontvangen.

De Rabobank wilde tot dusver niet verder gaan dan een maximumvergoeding van 45.000 euro die in de contractvoorwaarden met huurders staat. In de brief staat dat de bank zich moreel verantwoordelijk voelt voor de diefstal en daarom coulant is voor klanten die meer schade lijden.

Volgens de brief waren de gestolen eigendommen in een aantal individuele gevallen meer waard dan 45.000 euro. Niet elke klant was zich bewust van die beperking in de contractvoorwaarden, constateert de bank. De Rabobank zegt dat daarom een situatie is ontstaan die de klanten en de bank niet hebben voorzien.

De Rabobank heeft naar eigen zeggen nog geen volledig overzicht van de schade omdat nog niet met alle gedupeerden een gesprek heeft plaatsgevonden.

Roof

Op maandag 5 maart werd ontdekt dat kluisjes in de kelder van het bankgebouw waren leeggeroofd. De kelder telt ongeveer zeshonderd kluisjes. Over de precieze omvang van de buit hebben de bank en de politie nooit mededelingen gedaan.

Begin april werden twee beveiligers gearresteerd. Zij ontkennen dat ze betrokken zijn geweest bij de diefstal en weerspreken de vermoedens dat ze dieven de bank hebben binnengelaten. De politie is nog op zoek naar de dieven van het geld en de sieraden uit de honderden kluisjes.