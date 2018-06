Code geel voor stevige onweersbuien in Noord-Brabant en Limburg

De weercode geldt van 15.00 tot 22.00 uur voor de twee zuidelijke provincies, waar lokaal in korte tijd ook veel neerslag kan vallen.

Weerplaza meldt dat er in het uiterste zuiden van Limburg donderdagochtend al kans is op enkele onweersbuien. In de loop van de dag worden de buien zwaarder.

Mensen moeten rekening houden met onweer, hagel, windstoten, veel regen en mogelijk wateroverlast.

Warmte

De verwachting is dat de meeste buien in het zuiden van Nederland blijven. Vooral in het noorden van het land blijft het donderdag zonnig en droog. Het wordt 23 tot 30 graden, meldt Weerplaza.

Hoewel de onweersbuien na de avond verdwijnen, wordt vrijdag opnieuw regen verwacht. Ook dan wordt het weer warm met temperaturen tussen de 22 en 29 graden. Volgens Weerplaza houden zowel de warmte als de regenbuien de komende dagen aan.

In het weekend wordt het vooral landinwaarts zomers warm, met temperaturen tot 27 graden. Aan de kust wordt het maximaal 23 graden. 's Middags neemt de kans op neerslag toe.

