Aantal meldingen over in buitenland achtergelaten kinderen neemt toe

De kinderen worden vaak zonder paspoort achtergelaten, meldt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) donderdag.

Het aantal meldingen neemt sinds de oprichting van het knooppunt in 2015 elk jaar toe. ''In de eerste vijf maanden van dit jaar was het al drukker dan andere jaren, terwijl de zomervakantie nog moet beginnen'', aldus de organisatie.

Volgens de cijfers van het LKHA gaat het dit jaar tot nu toe al om zestien kinderen, meldt het AD. Vorig jaar kwamen in totaal dertig meldingen binnen, meer dan in de voorgaande jaren. In 2016 ging het om 26 kinderen en het jaar daarvoor om 23.

Uit cijfers die het ministerie van Buitenlandse Zaken vorige maand heeft vrijgegeven, blijkt dat er vorig jaar 45 gevallen waren van kindontvoering of achterlating.

Signalen

Het LKHA roept leraren en mentoren op om in de aanloop naar de zomervakantie extra alert te zijn op signalen van mogelijke slachtoffers.

Belangrijke aanwijzingen zijn bijvoorbeeld angst om op vakantie te gaan of de aankondiging van een lastminutebezoek aan familie in het buitenland, aldus de organisatie.

''Bij vermoedens is het belangrijk om geen navraag te doen bij de ouders. Kinderen kunnen gevaar lopen als de familie weet dat er over mogelijke achterlating met de docent is gesproken. Ze kunnen het best met het kind zelf in gesprek gaan.''

Campagne

In Den Haag is donderdag een bijeenkomst met deskundigen en vertegenwoordigers van de vier grote steden. Die geldt als aftrap van een campagne om mensen te wijzen op de risico's van huwelijksdwang en achterlating.

Het LKHA is het aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken als slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland hulp nodig hebben. De organisatie verifieert de melding en ondersteunt slachtoffers bij terugkeer naar Nederland.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!