Slachtoffers chroom-6 niet tevreden met compensatie Defensie

Dat blijkt woensdag tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in Roermond. Betrokkenen werden daar bijgepraat over de compensatieregeling die Defensie treft.

De regeling is bedoeld voor (oud-)personeel dat op onderhoudswerkplaatsen, oftewel POMS-sites, met de giftige stof chroom-6 heeft gewerkt.

Velen van de ongeveer honderd aanwezigen klaagden over andere aandoeningen die niet op de lijst van erkende ziekten van Defensie staan.

Naar een samenhang van deze aandoeningen met het werken op de zogenoemde POMS-sites van Defensie moet nog nader onderzoek gedaan worden. "Dan zijn we allemaal dood", reageerde een van de aanwezigen.

Zwijnerij

Volgens de aanwezigen heeft Defensie sinds 1973 willens en wetens mensen blootgesteld aan kanker en andere dodelijke ziekten. Uit de verhalen van oud-werknemers blijkt dat zij zonder mondkapjes met de gevaarlijke stof moesten werken in nauwelijks geventileerde ruimtes."Werken in een POMS-site was een grote zwijnerij", drukte een van het uit.

Enkele aanwezigen vinden dat Defensie voor de rechter gesleept moet worden. Ook werd geopperd dat zorgverzekeraars de ziektekosten van werknemers moeten verhalen op Defensie.

Regeling

Het gaat in de regeling van Defensie alleen over chroom-6. Niet over de gevolgen van werken met radio-actief uranium, benzeen en schoonmaakmiddelen in de POMS-sites. Bovendien moeten mensen bewijzen dat ze ziek werden door chroom-6.

De compensatie kan variëren van 5.000 tot 40.000 euro smartengeld en een schadevergoeding van 3.850 euro.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!