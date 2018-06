Michael P. ook vervolgd voor mishandeling in Pieter Baan Centrum

Het incident vond begin februari plaats. 's Middags viel Michael P. eerst een werknemer aan en 's avonds twee andere medewerkers.

P. was opgenomen in het PBC voor onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. Tijdens de vorige niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Utrecht bleek dat er een aangifte was gedaan van een 'geweldsincident' in het PBC. Meer informatie werd toen niet gegeven.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de drie mishandelingen worden toegevoegd aan de zaak die komende maandag en dinsdag inhoudelijk wordt behandeld.

P. staat dan terecht voor het doden en verkrachten van Anne Faber in september 2017. Haar lichaam werd na een vermissing van bijna twee weken in Zeewolde gevonden.

Bekentenis

P. heeft bekend de vrouw te hebben verkracht en gedood. Naar eigen zeggen kwam hij haar tegen toen ze een fietsritje maakte. Op aanwijzingen van P. werd het lichaam van Faber op 12 oktober gevonden in de bossen van Zeewolde.

De advocaten van P. zeggen dat hij bij de zittingen op maandag en dinsdag aanwezig zal zijn. Tot nu toe was hij niet bij de pro-formazittingen aanwezig.

