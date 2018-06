Treinkaartje geeft volgens rechter geen recht op zitplaats

De rechter deed uitspraak in een door ConsumentenClaim aangespannen zaak tegen de Nederlandse Spoorwegen (NS).

''De wijze waarop dat vervoer plaatsvindt, is niet in de wet bepaald", aldus de rechter in het vonnis. NS Reizigers maakt volgens de rechter verder aannemelijk dat ''zij zich in voldoende mate inspant om het vervoer zo veilig mogelijk plaats te laten vinden".

ConsumentenClaim, een bedrijf gespecialiseerd in massaclaims, daagde de NS voor de rechter vanwege overvolle treinen. Uit een inventarisatie van november 2016 op het intercitytraject van Utrecht naar Amsterdam-Zuid zou 45 procent van de reizigers langer dan een kwartier hebben moeten staan.

De NS laat weten hard te werken om de "hinder van drukte te beperken". Zo is er 3 miljard euro geïnvesteerd in de aanschaf en vernieuwing van treinen. De drukte wordt geweten aan een stijgend aantal reizigers.

Teleurstellend

ConsumentenClaim noemt de uitspraak teleurstellend. "De rechtbank is van mening dat reizigers op toezeggingen van NS in het door haar uitgegeven reizigershandvest en vervoersplan geen beroep kunnen doen. Daar staat bijvoorbeeld dat NS intercity-reizigers bij een reistijd van meer dan 15 minuten altijd een zitplaats wil aanbieden.", staat in een verklaring van de organisatie.

Wel zegt de organisatie dat de NS mede onder druk van de procedure en de media-aandacht al veel verbeteringen heeft doorgevoerd. ConsumentenClaim hoopt dat de NS daarmee doorgaat tot de problemen zijn opgelost.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!