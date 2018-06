Vader van in Schiedam doodgeschoten Syriër wilde zoon laten opnemen

De vader zou zonder succes bij "meerdere instanties" aan de bel hebben getrokken, laat zijn advocaat Karen Kort weten aan NU.nl.

Volgens de familie leed de man aan een psychische ziekte die in de weken voor zijn aanhouding was verergerd. De burgemeester van Schiedam zei eerder dat de man ''enigszins bekend'' was bij hulpinstanties, maar niet vanwege grote psychische problemen.

De politie rukte woensdag uit na een melding dat een man op een balkon Allahu akbar (God is de grootste) schreeuwde en zwaaide met een bijl. Volgens de advocaat ging het echter om een mes.

Het arrestatieteam kon de man niet kalmeren, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De Syriër doodde een politiehond voor hij werd neergeschoten. Maandag overleed hij in het ziekenhuis.

Verdriet

"De familie is verscheurd door verdriet", aldus de advocaat. In de verklaring laat de familie weten dat de man geen terroristische sympathieën had. "Hij was in gezonde toestand een verlegen, vreedzame en romantische jongen."

De rijksrecherche is een onderzoek gestart. Dit is gebruikelijk bij schietincidenten waar agenten bij zijn betrokken. De familie laat weten dit onderzoek af te wachten.

