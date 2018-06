Mbo-instelling in Hoogeveen bootst schietpartij op school na

De simulatie vindt woensdag 13 juni plaats op de locatie aan de Voltastraat, meldt RTV Drenthe. Leerlingen van de mbo-instelling moeten zich dan verstoppen, terwijl een persoon dreigend door het pand loopt.

Regiodirecteur Jan Berend van der Wijk van het Alfa-college zegt tegen de lokale omroep dat het om een waarheidsgetrouwe oefening gaat en dat deze door de politie en leerlingen van de opleiding Openbare Orde en Veiligheid is voorbereid. Ook hulpverleners worden ingezet.

De regiodirecteur wijst naast de schietpartijen op Amerikaanse scholen ook op de gewelddadige incidenten met verwarde mensen in Nederland. "Ik vraag me altijd af, als ik zoiets op televisie zie, hoe ik zou reageren. Ik weet dat collega's dat ook hebben en studenten zullen zich dat ook afvragen", aldus Van der Wijk in gesprek met RTV Drenthe.

Schietpartijen komen in Nederland nauwelijks voor op scholen, in tegenstelling tot de Verenigde Staten. In het land waren dit jaar al 45 schietincidenten op scholen, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse actiegroep Everytown for Gun Safety.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!