Situatie kinderen in azc's voldoet niet aan normen kinderrechtenverdrag VN

Dat is de conclusie van een rapport dat woensdag gepubliceerd is door het Centrale Orgaan Asielzoekers (COA) in samenwerking met Werkgroep Kind in AZC. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Avance.

In Nederland wonen op dit moment ongeveer zevenduizend kinderen in azc's en gezinslocaties.

Volgens het rapport Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocatie is het aantal verhuizingen een groot probleem voor kinderen in azc's. Kinderen verhuizen gemiddeld één keer per jaar.

"Maar we horen ook verhalen van kinderen die tien keer verhuisd zijn in een jaar", vertelt coördinator Helen Schuurmans in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl.

Het meermaals verhuizen zorgt ervoor dat kinderen vaak nieuwe vrienden moeten maken, maar het kan er ook toe leiden dat kinderen een leerachterstand oplopen en ggz-zorg mislopen.

Privacy

Het rapport meldt dat gezinnen onder druk staan door gebrek aan privacy. "Gezinnen kunnen eigenlijk geen gezin zijn, omdat ze bijvoorbeeld woonruimte moeten delen met andere gezinnen", vervolgt Schuurmans.

Ongeveer de helft van de jongeren en ouders vindt dat zij voldoende privacy hebben. Het delen van woonruimte of voorzieningen zoals de douche en de wc ervaren zij als problematisch. Het rapport doet tientallen aanbevelingen om de problematiek in azc's en gezinslocaties op te lossen. Het rapport roept onder meer op om schoolgaande kinderen niet meer te laten verhuizen.

Ook moet ieder gezin een eigen woonruimte met eigen douche en toilet aangeboden krijgen.

Doorstroming

"Een van de positieve punten uit het onderzoek is dat 99 procent van de kinderen en jongeren naar school gaat", vertelt Schuurmans.

Het gebrek aan doorstroming van internationale schakelklassen naar regulier onderwijs is echter wel problematisch. De schoolgaande kinderen lopen hierdoor contact met Nederlandse leeftijdsgenoten mis.

Het onderzoek wordt overhandigd aan het COA. "Die kunnen met een aantal aanbevelingen meteen aan de slag", zegt Schuurmans tegen NU.nl. Op 12 juni wordt het via de kamer overhandigd aan de staatssecretaris.

