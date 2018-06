OM in beroep tegen uitspraak over meldplicht Volkert van der Graaf

Van der Graaf dwong bij de rechter af dat hij zich niet meer bij de reclassering hoefde te melden, omdat hij plannen heeft om naar het buitenland te verhuizen. Daarnaast vindt hij dat de meldplicht geen toegevoegde waarde heeft.

Ook het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NFIP) en de reclassering vinden de meldplicht niet langer nodig. Zij schatten de kans dat Van der Graaf weer in de fout gaat in als klein.

De rechter gaf Van der Graaf via een kort geding gelijk, maar het OM wil dat de man zich elke zes weken bij de reclassering blijft melden.

Het OM ziet na bestudering van het vonnis genoeg gronden om in beroep te gaan, aldus een woordvoerder. Zo is het OM het niet eens met de manier waarop de rechter de rapportages van de deskundigen over Van der Graaf heeft geïnterpreteerd.

Spoed

Sinds de uitspraak van de rechter op 29 mei is Van der Graaf niet meer aan de meldplicht gebonden. Volgens het OM is het "lang voortduren van die situatie ongewenst". Daarom is er een spoedappel aangevraagd. Wanneer de zaak in hoger beroep wordt behandeld, is nog niet bekend.

Van der Graaf werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doodschieten van Fortuyn. In 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij. Een eerder verzoek om van de meldplicht af te komen, werd door de rechter afgewezen.

