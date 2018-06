Kritiek op keuze opvolger commandant vliegbasis Eindhoven

De overdracht van het commando zal op 26 juni plaatsvinden. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie heeft dat dinsdag bevestigd na een bericht dat onder het personeel van de vliegbasis is verspreid.

Boekholt-O'Sullivan was de allereerste vrouwelijke vliegbasiscommandant. Ze wordt binnenkort bevorderd tot generaal en gaat leiding geven aan het Defensie Cyber Commando (DCC). Haar echtgenoot geeft nu als kolonel leiding aan de Afdeling Strategie en Advies van het Commando Luchtstrijdkrachten.

'Klokkenluider' Victor van Wulfen zegt dat het een ideale manier is om te voorkomen dat de nieuwe commandant kritiek op zijn voorganger levert. "Door haar man op die plek neer te zetten, weet je zeker dat de beerput die ze achterlaat dicht blijft", reageerde hij dinsdag.

Veiligheidsincidenten

Van Wulfen trok vijf jaar geleden aan de bel over veiligheidsincidenten op de vliegbasis Eindhoven, waar hij destijds als piloot op een Hercules-vrachtvliegtuig werkte. De piloot werd in 2015 gerehabiliteerd, maar kreeg door de huidige commandant nog een vliegverbod opgelegd, omdat hij zich bleef opwinden over zijn werkgever.

Van Wulfen is vorig jaar vertrokken bij Defensie, maar is nog steeds kritisch over de organisatie.

