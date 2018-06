Ook Den Haag verbiedt 'speklapjesactie' Pegida bij moskee

De groep wilde speklapjes gaan braden op de stoep van de moskee.

"Dit zou kunnen leiden tot ernstige verstoringen van de openbare orde. De aankondiging van de demonstratie heeft de afgelopen dagen geleid tot een sfeer van confrontatie en provocatie", zo staat in een verklaring van Krikke.

Pegida mag van Krikke wel demonstreren op de Koekamp, dichtbij het Haagse Malieveld. "Demonstreren is een grondrecht dat we in Den Haag hoog achten."

Maandag verbood de rechter in Utrecht een vergelijkbare barbecue van Pegida op de stoep van een moskee in Kanaleneiland.

Wanordelijkheden

Ook burgemeester Jan van Zanen van Utrecht noemde het protest, na overleg met de politie en justitie, onverantwoord. Hij stelde bang te zijn voor wanordelijkheden omdat het ramadan is, waardoor het druk is bij de moskee.

Bovendien zagen veel jongeren de 'speklapjesactie' van Pegida als een ernstige provocatie. Bovendien had de driehoek signalen opgevangen van tegendemonstraties. De rechter steunt burgemeester Van Zanen helemaal in zijn afweging.

Ramadan

Pegida wil ook in vier andere gemeenten tijdens het avondgebed en de ramadan varkensvlees roosteren. In Arnhem, Gouda en Utrecht is de groep niet welkom op de door Pegida gewenste plek.

In Rotterdam mag de beweging donderdag wel voor de Laleli-moskee gaan staan.

