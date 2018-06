Lichte aardbeving gemeten in Noord-Hollands dorp Warder

Het epicentrum bevond zich op 3 kilometer diepte. Dit wijst erop dat de beving is veroorzaakt door gaswinning.

Dergelijke aardbevingen vinden met regelmaat in de provincie Groningen plaats, waar zich een groot gasveld bevindt. In Noord-Holland zijn voelbare bevingen met een magnitude van 2.0 of hoger minder gebruikelijk.

De vorige aardbevingen in de provincie vonden in 2015 plaats. Het epicentrum lag in beide gevallen bij Anna Paulowna. De sterkste beving had een magnitude van 2.3.

Nederland telt 240 gasvelden, naast het Groningenveld. Deze velden bevinden zich op land en op zee. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) meldde vorige week dat ook hier de gaskraan geleidelijk dichtgaat.

Er mag alleen gas worden gewonnen zolang er vraag naar is en alleen als het veilig kan. Overigens worden geen vergunningen meer verleend voor het zoeken naar nieuwe velden op land.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!