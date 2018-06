Agent meters meegesleurd door auto bij alcoholcontrole

De bestuurder werd maandagochtend in zijn eigen woning aangehouden, meldt een woordvoerder van de politie.

Het voorval vond plaats in de nacht van zondag op maandag in het Gelderse dorp Eck en Wiel. De automobilist was simpel op te sporen omdat de agent zijn rijbewijs nog had. Hij is ingesloten voor verhoor.

