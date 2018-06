Steekpartij Den Haag geen terroristische daad volgens advocaat

Knoester heeft vrijdag de verdediging overgenomen van F., die zich tot nu toe liet bijstaan door een toegewezen advocaat.

De raadsman zegt in de krant normaal gesproken niets over de inhoud van verhoren naar buiten te brengen. Maar gezien de maatschappelijke onrust die ontstond door de steekpartij op 5 mei vlak bij de Haagse Hogeschool, wil Knoester nu al laten weten dat uit niets blijkt dat het een terroristische daad was. Volgens hem werkt F. goed mee met het onderzoek naar de steekpartij.

Op een filmpje is te horen dat de uit Syrië afkomstige F. ''Allahu akbar'' roept wanneer de politie hem neerschiet.

Eerder meldde het Openbaar Ministerie (OM) al dat F. geen terrroristisch gedachtegoed had. Wat dan wel het motief van hem was om drie mensen op Bevrijdingsdag neer te steken is nog niet duidelijk. Volgens het OM geeft F. telkens "wisselende verklaringen".

F. stond bekend als een verward persoon, die tijdelijk was opgenomen in ggz-kliniek Parnassia. Zijn familie overweegt aangifte te doen tegen de kliniek, omdat die F. te vroeg liet gaan. Knoester staat ook de familie bij. Deze week hebben ze een gesprek met Parnassia.

