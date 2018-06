Prins Harry bevestigt komst Invictus Games naar Den Haag in 2020

''Het doet mij plezier mee te delen dat Den Haag de uitdaging aangaat om de vijfde Invictus Games te organiseren'', zegt de Britse prins Harry, de hertog van Sussex.

Prins Harry is initiatiefnemer en beschermheer van de Invictus Games. ''Honderden vrouwen en mannen zullen door de spelen in de stad worden gemotiveerd om te herstellen van hun fysieke en mentale verwondingen'', aldus de prins.

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor (oud-)militairen die ondanks hun handicap op hoog niveau sporten. Aan de Invictus Games doen ruim vijfhonderd sporters mee uit negentien landen.

Geweldig trots

De Haagse burgemeester Pauline Krikke zegt ''geweldig trots'' te zijn. ''Ik weet zeker dat deze veteranen zich in de internationale stad van vrede en recht thuis zullen voelen. Wij als Den Haag zullen hen in ieder geval met open armen ontvangen. Ik dank de hertog van Sussex en zijn organisatie voor het vertrouwen in Den Haag", aldus de burgemeester.

''Het jaar 2020 wordt bijzonder voor Den Haag. We vieren dan dat we 75 jaar bevrijd zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook bestaan de Verenigde Naties 75 jaar. En als tweede VN-stad ter wereld zal Den Haag bij die mijlpaal een bijzondere plek innemen'', meent Krikke.

Ze vindt dat de Invictus Games goed passen bij dat jaar van vieren en herdenken. Het evenement vindt deels ook plaats in Rotterdam. De opening en sluiting zijn in Den Haag.

Minister van Defensie Ank Bijleveld is ook "trots" dat de Invictus Games in 2020 in Nederland worden gehouden. "Het is een eerbetoon aan al die militairen die zich wereldwijd inzetten voor een betere wereld'', zei ze. ''De games brengen grote aantallen sporters, fans en pers naar Nederland, maar ook een lid van het Britse koninklijk huis: prins Harry, zelf ook veteraan.'' Hij was onder meer Apache-vlieger in Afghanistan.

Organisatie

De NOS meldde vorige week dat prins Harry eind juli naar Nederland komt om te praten over de organisatie van de Invictus Games. Het is nog niet bekend of zijn vrouw Meghan Markle daarbij aanwezig is.

Sinds 2014 worden de Invictus Games jaarlijks georganiseerd. In oktober 2018 is de Australische stad Sydney gastheer. Ook een Nederlandse ploeg zal aan deze editie meedoen. Eerder is het sportevenement in Londen, Orlando en Toronto georganiseerd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!