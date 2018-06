Vrouw in arm geschoten bij schietpartij in Capelle aan den IJssel

De schietpartij vond rond 17.30 uur plaats. Volgens de politie ging aan de schietpartij een ruzie vooraf. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest van de ruzie. Er is een uitgebreid onderzoek gestart. De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht. De dader wist te ontkomen, er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De schietpartij vond vrijwel gelijktijdig plaats met een andere in de wijk Hillesluis in Rotterdam-Zuid. Daar werd een man na ruzie op straat in een winkel doodgeschoten. Een verdachte is aangehouden, maar politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het lijkt er niet op dat de twee schietpartijen met elkaar in verband staan, aldus de politie.