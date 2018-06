Pegida spant kort geding aan tegen gemeente Utrecht

Na het voorstel voor de eerste locatie bij de Ulu moskee in de Utrechtse wijk Lombok, wordt nu dus ook de tweede locatie door de gemeente afgekeurd.

Pegida wilde varkensvlees barbecueën tijdens de ramadan, maar burgemeester Jan van Zanen verbiedt de actie. De anti-islambeweging heeft vrijdagavond bekendgemaakt een kort geding aan te spannen tegen de gemeente Utrecht.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan RTV Utrecht weten dat Pegida woensdag is ingelicht over het besluit van de gemeente. "Het is met het oog op mogelijk gevaar voor de openbare orde onverantwoord de actie te laten plaatsvinden", aldus de woordvoerder.

Westplein

Pegida wilde eerder al een barbecue-actie houden bij de Ulu moskee in Lombok. De gemeente gaf ook toen geen toestemming, omdat de veiligheid niet goed beheersbaar zou zijn. De gemeente wees een plaats aan bij het busviaduct Westplein als plek waar gedemonstreerd mocht worden zonder barbecue en vlees.

De woordvoerder van de gemeente Utrecht laat weten dat de barbecue-actie waarschijnlijk definitief van de baan is. Een voorman van Pegida heeft echter laten weten dat de organisatie van plan is "bij een van de moskeeën in Utrecht een duidelijk signaal neer te zetten".

Andere gemeenten

Pegida wil ook in vijf andere gemeenten tijdens het avondgebed en de ramadan varkensvlees roosteren. In Arnhem, Gouda en Utrecht is de groep niet welkom op de door Pegida gewenste plek.

In Rotterdam mag de beweging donderdag wel voor de Laleli moskee gaan staan. Den Haag heeft nog geen beslissing genomen.

