Winkelcentrum Heerhugowaard ontruimd wegens grote brand

Het hele winkelcentrum Middenwaard is rond 19.30 uur vrijgegeven. De brandweer laat weten dat er geen giftige stoffen zijn gemeten, maar dat mensen de geur die rond het centrum hangt onprettig kunnen vinden. Of de winkels vrijdagavond nog opengaan, is aan de winkeliers zelf.

Uit het dak van het winkelcentrum kwamen eind van de middag grote zwarte rookwolken. Vanwege de rook adviseerde de brandweer omwonenden ramen en deuren te sluiten.

In het winkelcentrum zitten meer dan honderdvijftig winkels en horecagelegenheden. Onder meer de Rabobank liet weten dat zijn vestiging in Middenwaard vrijdagavond gesloten blijft. Een brand verwoestte in 2004 ook al een deel van het centrum.