Man in Milheeze die dood in zwembad lag niet door misdrijf omgekomen

De man woonde in Milheeze. Hij werd zondag levenloos in het zwembad van de boerderij aangetroffen. In de buurt lag een bewusteloze 44-jarige man uit Lierop. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en verhoord.

De politie zegt dat op de boerderij een afterparty werd gehouden en dat er drugs zijn gebruikt.

Over de oorzaak van het overlijden van de man uit Milheeze kan de politie nog niets zeggen. ''We wachten het resultaat van het toxicologisch onderzoek af. Het duurt enkele maanden voordat dit gereed is'', zegt een politiewoordvoerder. ''Afhankelijk van de uitkomst bekijken we of we de zaak weer moeten oppakken.''