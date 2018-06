Vuurwapen gevonden bij van moordpoging verdachte tbs'er

Ook telefoongegevens, camerabeelden en het signalement wijzen in de richting van de 47-jarige verdachte Marco F., zei de officier van justitie vrijdag tijdens de eerste openbare zitting.

Bianca van der H. werd op 1 april 2015 in haar eigen huis in Oss beschoten, maar wist op tijd weg te duiken en overleefde de aanslag. Ze raakte slechts lichtgewond aan haar arm.

De Osse vrouw is een bekende in het criminele circuit. Ze was de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 is gedood bij een schietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen.

Dit gebeurde vermoedelijk vanwege een conflict in het drugsmilieu. Zelf zat ze ook in de hennepteelt en eerder dit jaar is ze nog veroordeeld voor wapenbezit.

Misdaadfamilie

De politie denkt dat Martien R. de verdachte opdracht heeft gegeven voor de aanslag. R. is een ex van Van der H. en lid van een beruchte misdaadfamilie. Tegen hem is tot dusver echter onvoldoende bewijs gevonden.

Martien R. werd ook verdacht van de moord op Hans van Geenen, maar is in hoger beroep vrijgesproken.

Vergissing

In 2016 werd opnieuw een aanslag op Van der H. beraamd, maar toen heeft de schutter een vergissing gemaakt. In Berghem werd een andere vrouw door het hoofd geschoten. Dit slachtoffer heeft de aanslag ook overleefd. De dader is nog niet gevonden.

Marco F. is tot tbs veroordeeld vanwege een gewapende overval op een winkel in de Overijsselse plaats Holten. Die overval is een paar dagen voor de liquidatiepoging in Oss gepleegd. De strafzaak tegen hem zal eind dit jaar inhoudelijk worden behandeld.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!