Gerechtsdeurwaarders ontruimden weer minder woningen

In 2016 waren er al minder ontruimingen (8.100 ten opzichte van bijna 10.000 in 2015). Dit aantal nam vorig jaar nog verder af met ruim 33 procent naar 5.400 ontruimingen.

Het betrof bijna allemaal woningen, en vrijwel geen kantoren of bedrijfspanden. Het aantal gelegde beslagen nam ook af, en wel met met ruim 20 procent. Voorzitter Wilbert van de Donk van de KBvG denkt dat de trend zich de komende jaren voortzet. ''Voor Nederland is dit natuurlijk een goed teken. De economie trekt immers aan."

De gerechtsdeurwaarders zelf zagen hun omzet wel behoorlijk dalen vorig jaar. Dat gebeurt al sinds 2013. Kantoren hebben te maken met veel extra kosten, onder meer voor tuchtrecht en de nieuwe privacywet AVG.

Noodkreet

Maar ook zijn er steeds meer alternatieven, zoals arbitrage of een traject dat beslagen en ontruimingen juist moet voorkomen. ''Als het zo doorgaat, kunnen gerechtsdeurwaarders hun vak over een paar jaar niet meer uitoefenen. Het is nu dan ook het moment om daarin samen met de politiek te zoeken naar een oplossing", luidt de noodkreet.

In 2017 was de omzet 330 miljoen euro, een jaar ervoor 375 miljoen: een daling van 12 procent. In 2013 was het nog 421 miljoen. Bij de beroepsorganisatie zijn alle ongeveer achthonderd gerechtsdeurwaarders aangesloten. Een gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat beslissingen van de rechter ook worden nagekomen.