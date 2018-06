Waarschuwing voor zware onweersbuien in oosten van Nederland

De waarschuwing geldt voor de provincies Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland.

Tijdens de buien is lokaal kans op hagel en veel neerslag (20-50 millimeter). Daarnaast kunnen er ook windstoten ontstaan van rond de 60 kilometer per uur.

Voor de provincies Gelderland en Overijssel geldt code geel van 11.00 uur tot 18.00 uur. In Drenthe, Groningen en Friesland is er van 14.00 uur tot 22.00 uur kans op stevige onweersbuien. De meeste buien verdwijnen naar verwachting vrijdagavond weer.

Wateroverlast

Eerder deze week ontstond er op verschillende plekken in het land wateroverlast door hevige regenval. De buien verplaatsten zich langzaam. Daardoor is er op bepaalde plekken veel regen gevallen.

In Delft werd het stadskantoor donderdag ontruimd vanwege "ernstige wateroverlast". In Terneuzen werd de publieksbalie van het gemeentehuis gesloten, omdat de ruimte gedeeltelijk onder water was gelopen.

Dinsdag is een inwoner van de Gelderse plaats Terwolde gewond geraakt, doordat er een boom op zijn huis was gevallen.

Mist

Het KNMI had in verband met dichte mist in de vroege ochtend ook code geel afgegeven voor het midden en noorden van het land.

Volgens Weeronline was het zicht in Flevoland met 44 meter zeer beperkt. Bij luchthaven Schiphol was het zicht slechts 66 meter. Inmiddels is de mist opgelost.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!