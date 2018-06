Waarschuwing voor dichte mist in midden en noorden van Nederland

Voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen is code geel afgegeven.

Aan het begin van de ochtend lossen de mistbanken naar verwachting weer op.

Volgens Weeronline is het zicht in Flevoland met 44 meter zeer beperkt. Bij luchthaven Schiphol is het zicht maar 66 meter.

Onweer

Het KNMI heeft ook code geel afgegeven voor de provincie Limburg. Niet vanwege de mist, maar vanwege de kans op onweersbuien. Het weerinstituut verwacht daar 's ochtends hagel en veel neerslag (10-30 millimeter).

Vanaf het begin van de middag is er ook in het noordoosten kans op stevige onweersbuien. Ook daarbij kan veel neerslag vallen (20-44 millimeter) en zijn er windstoten tot rond de 60 kilometer per uur.

De meeste buien verdwijnen vrijdagavond weer.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!