Groot aantal Syrische vluchtelingen heeft psychische problemen

Ondanks dat maken ze weinig gebruik van geestelijke gezondheidszorg, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een studie naar deze groep mensen.

Centraal in dat onderzoek staan 44.000 Syriërs van vijftien jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een status hebben gekregen.

Het percentage vluchtelingen dat te kampen heeft met geestelijke problemen ligt vele malen hoger dan gemiddeld. ''Onder de algemene bevolking in Nederland ligt dit percentage rond de 13 procent', aldus het SCP. ''Syrische statushouders maken echter minder gebruik van geestelijke gezondheidszorg dan de algemene bevolking."

De vluchtelingen hebben volgens de onderzoekers vaak een tocht vol ontberingen afgelegd voor ze in Nederland terechtkwamen. ''De statushouders die over land vluchtten, waren gemiddeld een jaar onderweg om naar Nederland te komen. Een kwart van degenen die (deels) over land zijn gevlucht, geeft aan onderweg meestal buiten te hebben geslapen en meestal onvoldoende eten én schoon drinkwater te hebben gehad."

"Daarnaast is driekwart onderweg slachtoffer geworden van bijvoorbeeld mishandeling, afpersing of schipbreuk. Driekwart van de statushouders voelde zich tijdens de vlucht naar Nederland dan ook nooit veilig", aldus de onderzoekers.

Veel Syriërs (83 procent) maakten gebruik van mensensmokkelaars. De overgrote meerderheid van deze groep heeft zich in de schulden moeten steken om de overtocht te kunnen betalen.

Thuis voelen

Meer dan driekwart van de Syrische vluchtelingen met een verblijfstatus in Nederland zegt zich thuis te voelen in ons land en geeft gemiddeld een 8,5 voor hun leven. De overgrote meerderheid van de Syriërs (93 procent) verwacht over vijf jaar nog in Nederland te wonen als zij nog niet terug kunnen naar hun eigen land.

Mocht terugkeer naar Syrië wel mogelijk zijn, dan zou een vijfde van de Syriërs willen terugkeren. Meer dan de helft van de Syriërs wil niet terug, en een kwart weet het nog niet.

De meeste Syrische vluchtelingen met een verblijfsstatus in ons land (78 procent) hebben geen betaald werk, blijkt tevens uit de studie.

Een tiende van de Syriërs heeft voldaan aan de inburgeringsplicht. 80 procent geeft aan een taalcursus te volgen. Slechts 7 procent doet dit niet, de anderen hebben eerder een taalcursus gevolgd. Verder blijkt dat ongeveer een vijfde van de Syriërs een diploma heeft in het hoger onderwijs. Bijna een derde heeft ten hoogste basisonderwijs.