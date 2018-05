Onweersbuien zorgen lokaal voor overlast en drukke avondspits

De regenbuien trekken langzaam weg. ''Maar in het noordoosten kunnen zware onweers- en regenbuien voor wateroverlast zorgen'', aldus de ANWB. Lange files staan er onder meer rond Arnhem en Eindhoven (A50), Rotterdam en Utrecht.

Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is de rechterrijstook ter hoogte van Hoofddorp afgesloten in verband met een ongeluk met een motorrijder, wat zorgt voor vertragingen. Ook op de A27 Utrecht richting Brede, tussen Lexmond en Werkendam, heeft een ongeluk extra file veroorzaakt.

Het KNMI beëindigde eerder donderdagmiddag code oranje voor Noord-Holland, Flevoland en het IJsselmeergebied. Voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en het Waddengebied is code oranje als waarschuwing voor forse onweersbuien nog wel van kracht. Vroeg in de avond krijgen vooral Groninge, Drenthe en Overijssel met noodweer te maken krijgen.

Wolkbreuk

In Delft is door een wolkbreuk het stadskantoor van de gemeente ontruimd en tot nader gesloten. De gemeente spreekt op Twitter van ernstige wateroverlast. De gemeente is momenteel telefonisch onbereikbaar.

Het gemeentehuis van Terneuzen is in de ochtend gedeeltelijk onder water gelopen, waardoor de publieksbalie gesloten was. Volgens Weerplaza verplaatsen de buien zich langzaam, waardoor de regen blijft hangen.

Hagel

Volgens het KNMI en Weerplaza krijgt de noordelijke helft van het land de zwaarste regen- en onweersbuien te verwerken. De weerstations voorspellen dat er lokaal in totaal 20 tot 40 millimeter aan neerslag kan vallen.

In Almelo vielen hagelstelen van 3 centimeter en daalde de temperatuur binnen 10 minuten tijd van 29 naar 16 graden, meldt Weeronline. Binnen een half uur viel er 50 milimeter regen - bijna de normale maandelijkse hoeveelheid. Ook in het Friese Drachten hagelde het.

Het KNMI verwacht dat de sterkste buien halverwege de avond uit het weerbeeld zijn verdwenen.

Weekend

Naar verwachting zal het aantal buien in de komende dagen afnemen. Vrijdag zal het weerbeeld nog niet veranderen, maar vanaf het weekend zullen er minder buien zijn en worden ze ook minder heftig. Dit komt door de aanvoer van koele lucht.

De temperaturen zullen in het weekend schommelen tussen de 20 en 22 graden. Met name op zaterdag kunnen er nog enkele lichte buien verwacht worden.

