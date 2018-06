Politie onderzoekt relatie tussen liquidatiepoging Delft en moord in Rijswijk

Dat bevestigt de politie van Den Haag donderdag na berichtgeving in De Telegraaf.

Begin april vond er een liquidatiepoging plaats in Delft. Het slachtoffer was een Iraanse man van 55 die in de ochtend van Den Haag naar Rijswijk reed om naar zijn vaste koffietentje te gaan.

Hji werd gevolgd door twee mannen die hun auto naast de zijne parkeerden in Delft. Een van de mannen stapte uit en opende het vuur. De Iraniër kon op tijd wegduiken en ook een tweede schot miste zijn doel. De schutter en zijn handlanger sloegen daarna op de vlucht.

Het motief van de schietpartij is niet duidelijk, maar volgens De Telegraaf heeft het te maken met een gestolen partij drugs en is het slachtoffer hierbij betrokken geweest. De politie zegt gedurende het onderzoek hier geen uitspraken over te kunnen doen.

Rijswijk

De politie bevestigt wel dat er wordt gekeken of er een verband is tussen de moordpoging en de liquidatie van de 50-jarige Mustafa Ates in Rijswijk vorig jaar. De man uit Vlaardingen werd op zaterdag 22 juli rond 05.00 s'nachts dood aangetroffen in zijn auto. Hij was doodgeschoten.

Voor de moord op Ates heeft de politie op 22 mei en 24 mei twee mannen uit Delft aangehouden. Welke rol zij zouden hebben bij de dood van de 42-jarige man is niet duidelijk. In maart werd in deze zaak al een 47-jarige Delftenaar aangehouden. Hij zit nog steeds vast.

Rotterdam

In dit grootschalige onderzoek wordt er ook gekeken naar de moord op Ergin Basakci begin augustus 2017 in Rotterdam. De man uit Hellevoetsluis werd doodgeschoten terwijl hij op het terras van een café zat.

Ook in deze zaak zijn verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Amsterdam en één uit Diemen. Zij zitten sinds april vast.

Coffeeshops

Dan zijn er ook nog de incidenten bij twee coffeeshops en een zonnestudio in Delft. Coffeeshop the Future en zonnestudio Sun Style worden op 8 mei beschoten.

Nog geen week later explodeerden bij the Future en de coffeeshop the Game even verderop twee handgranten. Hierbij raakte een persoon gewond. De politie zegt ook hier alle opties te houden en te onderzoeken of er een verband is met eerder genoemde moorden en poging daartoe.