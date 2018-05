Piloot omgekomen na neerstorten sportvliegtuig bij vliegveld Breda

Het toestel stortte neer in een weiland aan de A58 en vloog daarna in brand, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het vliegtuig en het slachtoffer, wiens identiteit nog niet bekend is, zijn inmiddels afgeschermd. De hulpdiensten zijn massaal ter plekke.

Vanaf de A58 was een grote rookpluim te zien. De snelweg tussen Breda en Bergen op Zoom werd bij Rucphen tijdelijk afgesloten. De oprit is nog wel dicht.

Problemen

Een politiewoordvoerder laat weten dat het vliegtuig kort na de start vanaf Breda International Airport in de problemen raakte en verongelukte. De oorzaak is nog niet bekend. De politie onderzoekt of de slechte weersomstandigheden op dat moment een rol hebben gespeeld.

Vorige week stortte ook al een klein vliegtuig neer, in het Zuid-Hollandse Bergambacht. Het toestel, een Cessna, crashte nadat het een boom had geraakt en een onderdeel was verloren. Beide inzittenden kwamen om het leven.

