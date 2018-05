'Meeste buschauffeurs werken niet bij nieuwe staking streekvervoer'

In Limburg ligt het streekvervoer volgens de bond helemaal plat en in de rest van het stakingsgebied rijdt maar een enkele bus.

Boze reizigers hebben in Dordrecht volgens de bond twee buschauffeurs bedreigd. Een van hen werd bespuugd. Om dit soort reacties te voorkomen hebben de bonden de werkgevers gevraagd alle bussen binnen te houden, ook als er chauffeurs zijn die wél willen rijden, aldus de FNV-zegsman.

In het streekvervoer vinden estafetteacties plaats om een betere cao af te dwingen. De stakingen waren eerder alleen in de weekeinden om de eindexamens in het voortgezet onderwijs niet dwars te zitten. Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zijn de eisen van de vakbonden onhaalbaar en niet betaalbaar.

