Warm weer zorgt voor meer problemen met eikenprocessierups

De rups is gevaarlijk omdat deze met zijn haartjes jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen kan veroorzaken.

"Door de hoge temperaturen gaan de beestjes laag in de boom zitten", vertelt Arnold van Vliet van Wageningen University & Research waarvan het Kenniscentrum onderdeel uitmaakt. Normaal zitten ze juist hoger, buiten het bereik van kinderen. Zodra de haartjes in contact komen met de huid volgen de problemen. Ook losgeraakte haren van de rups zijn schadelijk.

Dat de rupsen zich lager bij de grond vestigen gebeurt op grotere schaal dan normaal, maar ook trekken de insecten deels de grond in. Eenmaal onder de grond zijn ze niet meer te zien en kan een bestrijder niets meer betekenen.

Nestvorming

"Een bijkomend probleem dit jaar is dat er minder echte nestvorming is", stelt Van Vliet. "Daardoor vervellen ze op de stam van een boom", in tegenstelling tot binnen een nest waar de haren moeilijker in de open ruimte weg kunnen waaien. Mogelijk komt dit ook door het warme weer, maar de precieze oorzaak is niet duidelijk.

De hevige regenval van afgelopen dagen helpt ook niet bij de bestrijding. Door het water worden de rupsen en losse haartjes weggespoeld. Met droog weer kunnen deze vervolgens weer door de wind weggeblazen worden en voor problemen zorgen.

