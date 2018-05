Code oranje in Noord-Holland en Flevoland vanwege forse onweersbuien

In eerste instantie gaf het KNMI een weercode geel af voor het hele land. In het afgelopen uur zijn er dermate zware buien ontstaan boven de noordwestelijke provincies, dat daar code oranje van is gemaakt.

Volgens het KNMI en Weerplaza kan de noordelijke helft van het land de zwaarste regen- en onweersbuien verwachten. De weerstations voorspellen dat er lokaal 20 tot 40 millimeter aan neerslag kan vallen.

Mogelijk kan er hagel vallen met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. De buien zullen heftiger zijn in het noordoosten, omdat de temperatuur daar nog verder zal toenemen in de middag.

Het KNMI verwacht dat de sterkste buiten halverwege de avond uit het weerbeeld zijn verdwenen.

Wateroverlast

De eerste neerslag kwam donderdag via het zuiden het land binnen. In Zeeland en West-Brabant zijn daarbij stevige buien vallen. De grote hoeveelheid neerslag heeft in Delft en Terneuzen al voor wateroverlast gezorgd.

In Delft is door een wolkbreuk het stadskantoor van de gemeente ontruimd. De gemeente spreekt op Twitter van ernstige wateroverlast. De publiekshal is hierdoor tijdelijk gesloten en de gemeente is momenteel telefonisch onbereikbaar.

Het gemeentehuis van Terneuzen is in de ochtend gedeeltelijk onder water gelopen, waardoor de publieksbalie gesloten was. Volgens Weerplaza verplaatsen de buien zich langzaam, waardoor de regen blijft hangen.

Verkeer

Net als eerder in de week worden de buien gekenmerkt door hun lokale karakter. Hierbij kan er in korte tijd veel neerslag vallen, gepaard met zware windstoten die kunnen oplopen tot 75 kilometer per uur.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie houdt de situatie in de gaten. Met de huidige voorspellingen adviseert de dienst om het rijgedrag aan te passen en goed op te letten. Doordat de buien lokaal van aard zijn zullen veel mensen weinig hinder ondervinden van het weer.

Weekend

Het KNMI meldt dat het aantal buien in de komende dagen zal afnemen. Vrijdag zal het weerbeeld nog niet veranderen, maar vanaf het weekend zullen er minder buien zijn en worden ze ook minder heftig.

Dit komt door de aanvoer van koele lucht. De temperaturen zullen in het weekend schommelen tussen de 20 en 22 graden. Met name zaterdag kunnen er nog enkele lichte buien verwacht worden.

