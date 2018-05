Leerkrachten basisonderwijs staken in Overijssel en Gelderland

De stakingen zijn onderdeel van de landelijke estafettestaking. Leraren eisen meer geld en minder werkdruk.

"Uit alle gesprekken blijkt dat de maat vol is. Dit is al de vierde keer dat zoveel mensen uit het onderwijs hierover hun onvrede uiten. De politiek moet dit signaal echt gaan oppikken", aldus Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs.

Leraren verzamelden zich woensdagochtend in Deventer, waar volgens Thijs Roovers, woordvoerder van de actiegroep PO in Actie, "enkele duizenden leerkrachten" bij aanwezig waren. Daarna werd een kleinere manifestatie in Arnhem georganiseerd.

Een beter salaris is nodig om bestaande leerkrachten voor het basisonderwijs te behouden en nieuwe aan te trekken, vinden de actievoerders. De kloof tussen de salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zou dicht moeten. Zo is te voorkomen dat de huidige leerkrachten overstappen naar het voortgezet onderwijs of het onderwijs helemaal verlaten.

De estafettestaking gaat na de zomervakantie door. Op 12 september zijn Zuid-Holland en Zeeland aan de beurt.

'Rigoureus'

PO in Actie is vervolgens van plan een "rigoureuze, landelijke en meerdaage" staking te organiseren als tijdens Prinsjesdag op 18 september blijkt dat er niet meer geld vrijkomt voor het onderwijs. "We hebben het kabinet de kans gegeven om meer te doen voor primair onderwijs. Maar we merken zeer weinig beweging binnen de Kamer", aldus Roovers.

De Onderwijsraad stuurde deze week een brandbrief over het tekort aan leerkrachten. De raad wil dat er een werk- en taakgroep komt om zich te buigen over het tekort. Het tekort geldt vooral voor het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is de situatie ernstig volgens de raad.

De onderwijsministers zouden hiervoor de regie en de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen.