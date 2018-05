President hof: Rechter maakte geen fout bij verdachte moord Anne Faber

Hij reageert woensdag in de Volkskrant op verwijten van Wim Faber, de vader van Anne.

Faber riep eerder deze week in een open brief op tot het ontslag van Otte omdat hij in 2012 een verkeerde afweging zou hebben gemaakt. Hij zou een psychische stoornis van verdachte Michael P. hebben genegeerd.

President Van der Winkel stelt nu dat het destijds onmogelijk was om P. tbs op te leggen voor de verkrachtingen van twee meisjes.

Psychische stoornis

Voor tbs moet een psychische stoornis worden vastgesteld, maar P. weigerde mee te werken aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Bovendien heeft de rechtbank P. toentertijd wel degelijk een “relatief hoge straf” gegeven, stelt Van der Winkel. P. werd in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel.

P. zat vorig jaar, toen Anne Faber werd vermoord, in een kliniek in Den Dolder waar hij zich voorbereidde op zijn terugkeer in de samenleving. Dit was niet mogelijk geweest als rechter Otte in 2012 tbs had opgelegd, stelt Wim Faber. Hij stelt dat zijn dochter is overleden door "falen van de rechtsgang".

Rechters mogen zelf geen nadere uitleg geven over een arrest dat zij hebben geveld. Van der Winkel laat zich nu wel uit over de kritiek van Wim Faber omdat "de verwijten de beslissingen in de individuele strafzaak uit 2012 overstijgen".

​Persoonlijke opvatting

Van der Winkel gaat ook in op het verwijt van Wim Faber dat rechter Otte zich in het verleden negatief over tbs heeft uitgelaten. "Natuurlijk hebben rechters ook persoonlijke opvattingen", aldus de president van de rechtbank. "Maar een publicatie in een academisch debat betekent daarom helemaal niet dat die rechter vervolgens vooringenomen is in zaken. Bovendien zullen ook de collega’s in een meervoudige strafkamer daarop toezien."

Faber stelt in een reactie in de Volkskrant dat hij het antwoord van Van der Winkel "niet bijzonder bevredigend" vindt. Het lichaam van zijn dochter werd afgelopen zomer gevonden op aanwijzingen van P.

