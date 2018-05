Familie Cruijff betreurt 'gedoe' rond Johan Cruijffplein

"We betreuren al het gedoe enorm", reageerde een woordvoerster van de familie op het nieuws dat de naamswijziging van het plein is uitgesteld.

"We vinden het nog steeds een mooi eerbetoon en gebaar van de stad aan alles wat Johan Cruijff heeft gedaan en betekend. Maar we hebben ook gezien dat de situatie vrij lastig is. Het wordt nu aan het nieuwe gemeentebestuur overgelaten en we wachten het af."

De naamswijziging van de Amsterdam ArenA tot de Johan Cruijff ArenA had ook al heel wat voeten in aarde en kwam er pas in april, twee jaar na zijn dood.

"Het is niet leuk dat elke keer de naam van Johan wordt genoemd in dit soort situaties", laat de zegsvrouw weten.

Hoorzitting

Het uitstel van de naamswijziging van het Stadionplein bij het Olympisch Stadion werd dinsdag bekendgemaakt tijdens een hoorzitting op het stadhuis over het besluit. Het plein zou eigenlijk vrijdag worden vernoemd, maar dat is voorlopig door toedoen van omwonenden van de baan.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders, dat woensdag wordt geïnstalleerd, gaat zich nu buigen over de naamsverandering. De woordvoerster van de familie Cruijff zei te hopen hierover binnenkort met het nieuwe stadsbestuur in gesprek te kunnen.

Weerstand omwonenden

Tegen de naamsverandering van het Stadionplein is veel weerstand van omwonenden. Ze vinden onder meer dat de wijziging ondemocratisch tot stand is gekomen, hij niet bij de ''Grieks-mythologische buurt'' past en dat er in de procedure veel fouten zijn gemaakt. Ook de zogeheten Commissie Naamgeving Openbare Ruimte van de gemeente vindt het beter om de oude naam van het plein te behouden.

Het college besliste in februari het plein te hernoemen, vanwege Cruijffs grote verdiensten voor Nederland en Amsterdam in het bijzonder. De keus viel op het Stadionplein vanwege de historische binding met Johan Cruijff.

Cruijff, die alom beschouwd wordt als een van de beste spelers ter wereld, overleed op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

