Zware onweersbuien op eerste landelijke tropische dag

Het is daarmee tevens de warmste 29 mei ooit gemeten, meldt Weeronline. Het oude dagrecord stond op 30,0 graden in 1944. Het warmst werd het dinsdag in Hupsel met 31,6 graden.

De hoge temperaturen gaan gepaard met onweer en hagel. Het KNMI geef voor heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, code oranje af voor gevaarlijk weer. De waarschuwingen duren tot 23.00 uur.

In Utrecht barstte het onweer dinsdagmiddag al los. Daar vielen hagelstenen die soms groter waren dan twee centimeter. In delen van Utrecht is meer dan veertig milimeter regen gevallen.

Volgens Weeronline trekken de buien rond 17.30 richting het westen van de randstad.

Tevens waarschuwt het KNMI voor zware regenval met wateroverlast tot gevolg, zware windstoten en hagelstenen. ''Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen", aldus het KNMI.

Avondvierdaagse

Op verschillende plekken van het land wordt deze week de avondvierdaagse gelopen. Wandelaars moeten rekening houden met het noodweer, waarschuwt de weerdienst.

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (WKBN), de koepelorganisatie die de avondvierdaagse begeleidt, adviseert de lokale organisaties die de wandeltocht organiseren het evenement dinsdagavond af te gelasten. Lokale media melden dat de avondvierdaagse in Utrecht, Enschede, Julianadorp en Goes al zijn afgelast.