'Invictus Games in 2020 in Den Haag en Rotterdam gehouden'

De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry. Hij is ook de beschermheer. Volgens de NOS komt de net getrouwde prins Harry daarom eind juli naar Nederland. Of zijn vrouw Meghan Markle daarbij ook aanwezig zal zijn is niet bekend.

Het is nog niet duidelijk wat de exacte data zijn waarop de Invictus Games in Nederland zijn

Het internationale sportevenement wordt sinds 2014 jaarlijks gehouden. Dit jaar is dat in oktober in het Australische Sydney. Een Nederlandse ploeg doet daar ook aan mee.

Over 2 jaar, in 2020, is het precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. ''De deelnemers voelen zich onoverwinnelijk (invictus)'', meldt de organisatie op de website.

De Nederlandse tak van de organisatie komt binnenkort met meer informatie. De opening en sluiting zijn gepland in Den Haag.