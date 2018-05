Grote politieactie met 170 agenten in Limburg

Een van de aangehouden personen was niet in het bezit van de juiste verblijfsdocumenten was, een ander persoon stond gesignaleerd en werd ook aangehouden.

De hoogte van de boetes varieert van honderd tot meer dan 4.500 euro. Er werden meerdere bekeuringen uitgeschreven voor verboden wapenbezit. In de meeste gevallen werd pepperspray gevonden, maar in een voertuig trof de politie een wapenstok aan.

Een voertuig dat voorzien was van valse kentekenplaten is in beslag genomen.

De controle richt zich onder meer op ondermijning en verkeersveiligheid en moet de criminaliteit in de regio aanpakken.

Tot slot trof de politie in een voertuig ruim 6.500 euro aan contant geld aan. De politie onderzoekt de herkomst van dit bedrag.

