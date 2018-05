KNMI waarschuwt opnieuw voor forse onweersbuien op dinsdagmiddag

De onweersbuien, die eind van de avond verdwijnen, kunnen ook gepaard gaan met windstoten en hagel. ''Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen", aldus het KNMI.

De weerwaarschuwing geldt in de zuidelijke provincies, waar het onweer het land binnenkomt, vanaf 14.00 uur. Twee uur later is de waarschuwing voor het hele land van kracht. De code geel loopt tot 23.00 uur.

Weeronline waarschuwt dat er dinsdagmiddag bijna anderhalf keer zoveel water kan vallen als "de normale maandsom" in deze tijd van het jaar. De hagelstenen kunnen tussen de 2 en 4 centimeter doorsnede hebben.

Avondvierdaagse

De meeste overlast wordt in het zuiden en het oosten van het land verwacht. De temperatuur zal dinsdag in grote delen van het land hoog zijn; van 28 graden in de kustprovincies tot lokaal 31 graden in het uiterste oosten.

Op verschillende plekken van het land wordt deze week de avondvierdaagse gelopen. Wandelaars zullen rekening moeten houden met het noodweer, waarschuwt de weerdienst.

