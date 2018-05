Code oranje voor hevig onweer, wandelbond waarschuwt avondvierdaagse

De code oranje geldt vanaf 15.00 uur voor de zes provincies in het zuiden en midden van het land (Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Brabant en Limburg). Voor de rest van het land geldt code geel.

De onweersbuien, die eind van de avond verdwijnen, kunnen ook gepaard gaan met forse windstoten en hagel. ''Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen", aldus het KNMI.

Voor de overige provincies geldt vanaf 15.00 uur code geel. De waarschuwingen duren tot 23.00 uur.

Weeronline waarschuwt dat er dinsdagmiddag bijna anderhalf keer zoveel water kan vallen als "de normale maandsom" in deze tijd van het jaar. De hagelstenen kunnen tussen de 2 en 4 centimeter doorsnede hebben.

Avondvierdaagse

De meeste overlast wordt in het zuiden en het oosten van het land verwacht. De temperatuur zal dinsdag in grote delen van het land hoog zijn; van 28 graden in de kustprovincies tot lokaal 31 graden in het uiterste oosten.

Op verschillende plekken van het land wordt deze week de avondvierdaagse gelopen. Wandelaars zullen rekening moeten houden met het noodweer, waarschuwt de weerdienst.

Lokale media melden dat de avondvierdaagse in Utrecht en Enschede is afgelast.

Wandelbond

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KNWB), de koepelorganisatie die de avondvierdaagse begeleidt, adviseert de lokale organisaties die de wandeltocht organiseren het evenement dinsdagavond af te gelasten als het weer daar aanleiding toe geeft.

De organisatoren krijgen het advies hier nauw contact over te onderhouden met de lokale politie en gemeente. "Op basis daarvan moeten zij zelf een beslissing nemen", stelt een woordvoerder. "Maar de veiligheid van de wandelaars staat altijd voorop. Als het weer een risicofactor vormt, is afgelasten de juiste keuze."

Medaille

Bij de KNWB hebben zich zo’n zeshonderd organisaties door het hele land aangesloten die een avondvierdaagse organiseren. In totaal lopen meer dan een half miljoen kinderen de vierdaagse wandeltocht. Een derde van alle evenementen vindt de komende week plaats; de rest volgt in juni.

De avondvierdaagse is vooral erg populair in het noorden van het land en de grote steden in het westen, zoals Rotterdam en Den Haag.

Overigens krijgen deelnemers wel hun medaille als zij één avond niet kunnen lopen als het gevolg van het weer. Het is in het verleden vaker voorgekomen dat een of meerdere avonden moesten worden gecanceld vanwege hevige regenval of storm.

