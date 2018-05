Waterschade in vuurwerkopslag overheid vanwege lek in sprinklerinstallatie

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek verricht. Het water was gelekt in drie bunkers, waarvan twee volledig veilig zijn bevonden. Het vuurwerk in die bunkers is goed verpakt en is niet nat geworden.

In de derde bunker is meer waterschade geconstateerd. ''De voorzichtige inschatting is dat de gevolgen voor de veiligheid voor de omgeving minimaal zijn'', aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ''Uit voorzorg blijft een gebied rond de vuurwerkopslag voorlopig afgezet.''

Op de locatie van de Domeinen Roerende Zaken in Ulicoten ligt (illegaal) vuurwerk dat in beslag is genomen. Het vuurwerk blijft daar tot het vernietigd kan worden.