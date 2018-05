Maandag eerste regionale tropische dag van 2018

Het is nog geen landelijk tropische dag, daarvoor moet het in De Bilt 30 graden worden.

Het kan mogelijk nog een landelijk tropische dag worden. Volgens voorspellingen van Weerplaza zal de temperatuur gedurende de dag nog verder stijgen, maar de kans daarop is echter "klein".

Vorig jaar werd de eerste regionale tropische dag in het Noord-Brabantse Volkel op 17 mei gemeten. 27 mei werd de eerste landelijke tropische dag van 2017.

Warmste 28 mei

Weeronline meldde al eerder dat het de warmste 28 mei is sinds het begin van de metingen; rond 14.50 uur was het in De Bilt 28,5 graden. Dit is de warmste 28 mei sinds 1901.

Met de huidige voorspellingen is de kans volgens Weerplaza "zeer groot" dat de huidige maand de warmste meimaand ooit wordt. De gemiddelde temperatuur in De Bilt kan uitkomen op 16,4 graden. Het vorige warmterecord dateert uit 1889 toen de gemiddelde temperatuur 16,0 graden was.

