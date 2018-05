Rechtbank erkent derde gender in geboorteakte

Een persoon uit Roermond heeft een rechtszaak aangespannen om de vermelding in de geboorteakte te veranderen.

Bij de geboorte van de eiser werd niet meteen duidelijk wat het geslacht was. De ouders hebben toen de baby het mannelijke geslacht in de akte gegeven. Later bleek dat deze persoon zich eigenlijk niet mannelijk of vrouwelijk voelde. De Roermondenaar spande de rechtszaak aan om het officiële document te veranderen.

De rechtbank vindt dat er sprake is van "een inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie van belanghebbende nu belanghebbende zich niet als genderneutraal kan laten registreren".

De Hoge Raad heeft in 2007 een soortgelijk verzoek nog afgewezen, omdat het de "tijd nog niet rijp achtte".

Om een registratie als derde gender mogelijk te maken is een wetswijziging nodig, maar de rechter kon wel het verzoek van de officier van justitie toewijzen voor de bewoording 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld'. Daarbij stelt de rechtbank nadrukkelijk dat de politiek nu aan zet is.

'Goede richting'

COC Nederland noemt het besluit van de rechter "een zetje in de richting van een politiek besluit". "Wij zien niet in waarom je het geslacht überhaupt zou registreren en waarom het in je paspoort zou moeten staan'', zegt COC-directeur Koen van Dijk.

Ook de Stichting NNID, Nederlands Netwerk Intersekse/DSD noemt het een stap in de goede richting. "De uitspraak sluit uitstekend aan bij de oproep die dertig internationale intersekse organisaties deden in de zogenoemde Verklaring van Malta,'' zegt directeur Miriam van de Have van NNID.

"Wij denken dat het afschaffen van de geslachtsregistratie door de overheid het einddoel moet zijn, maar deze uitspraak is een grote stap in de goede richting. Wel is het jammer dat deze uitspraak specifiek geldt voor intersekse personen.'' NNID vindt dat iedere Nederlander deze optie moet hebben.