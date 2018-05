Lichaam van tweede vermiste duiker gevonden bij Scharendijke

Het lichaam is aangetroffen in het duikwrak, laat de politie weten. Het gaat om een 48-jarige man uit Zoetermeer.

Ook gaat het onderzoek naar de toedracht van de dood van de duikers door.

De zoekactie begon zaterdagavond na een melding van een restauranthouder in Scharendijke (Schouwen-Duiveland). Hier was het duo naar een wrak gaan duiken.

De restauranthouder sloeg alarm toen ze om 22.30 uur nog niet waren teruggekeerd. Ook hun spullen lagen nog op de plek waar ze deze hadden achtergelaten.

Het is niet bekend naar welk wrak de duikers gingen duiken. Wel ligt er in het gebied op 25 meter diepte een schip dat speciaal is aangepast voor sportduikers. Zo is het betreden en verlaten van het wrak gemakkelijk gemaakt en is er een gidslijn aangebracht.