Nog vijf mensen vast na steekpartij in Dordrecht

Twee eerder aangehouden jongens, van tien en elf jaar oud, zijn weer vrijgelaten.

Het incident gebeurde in de Bosboom Toussaintstraat in Dordrecht. Een 22-jarige man werd neergestoken en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Volgens de politie is het nog onbekend wat er is gebeurd. "Duidelijk is in ieder geval dat er na een woordenwisseling een vechtpartij ontstond tussen een tiental personen op straat. Hierbij werd het slachtoffer gestoken."

In de nacht van zaterdag op zondag zijn ruiten ingegooid bij een woning in de straat waar het incident gebeurde. Er wordt nog onderzocht of dit te maken heeft met het incident.