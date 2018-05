'Zeer grote' kans op warmste meimaand in drie eeuwen

De gemiddelde temperatuur in De Bilt kan uitkomen op 16,4 graden. Het vorige warmterecord dateert uit 1889 toen de gemiddelde temperatuur 16,0 graden was.

De hoge temperaturen zijn te verklaren door steeds terugkerende hogedrukgebieden. Ook deze week zullen hogedrukgebieden tot hoge temperaturen leiden, waardoor het record hoogstwaarschijnlijk wordt verbroken.

De huidige temperaturen liggen ver boven de gemiddelde meitemperatuur van 13,1 graden. Een gemiddelde temperatuur van 16,4 graden zou zelfs boven de normale temperatuur voor juni uitkomen, die op 15,6 graden ligt.

Ook werd een warmterecord verbroken in de nacht van 27 mei, toen de temperatuur daalde tot 18,3 graden in De Bilt. Niet eerder werd het in een meinacht zo warm. Het oude record van zes jaar geleden was 16,9 graden.

De warmste dag van de maand werd op zaterdag 26 mei gemeten, met een maximumtemperatuur van 29,0 graden in De Bilt.

Aanhoudende hoge temperaturen

De hoge temperaturen van de afgelopen paar weken zullen voorlopig nog niet verdwijnen. Pas vanaf volgend weekend zullen de warme, zonnige dagen plaats gaan maken voor meer bewolkte dagen.

In de komende dagen nemen de kansen op onweersbuien toe. Met name op dinsdag worden er zware onweersbuien voorspeld door Weerplaza. De avondvierdaagse gaat hier mogelijk last van krijgen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 29°C 17°C NO 3 Woensdag 27°C 16°C N 2 Donderdag 26°C 16°C O 3 Vrijdag 25°C 16°C O 3 Zaterdag 25°C 15°C NW 3

