'Utrecht vraagt miljarden aan Rijk voor tweede intercitystation'

Maandag wordt het programma 'U Ned voor bereikbare gezonde groei in de metropoolregio Utrecht' openbaar gemaakt, schrijft de Volkskrant.

Op maandag 4 juni gaan de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en gedeputeerde Dennis Straat hun plannen bespreken met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Volgens het stadsbestuur heeft Utrecht het tweede station nodig vanwege het snel groeiende inwoneraantal van de stad. In 2030 wonen er waarschijnlijk 410.000 mensen, waar dat er nu 340.000 zijn. Straat geeft in de krant aan dat er de komende twaalf jaar een kwart miljoen mensen komt wonen in de provincie Utrecht.

"Zulke heftige aantallen extra inwoners kun je niet vervoeren met het huidige systeem", aldus Van Hooijdonk. Daarom moeten volgens haar reizigers niet allemaal via Utrecht Centraal reizen, maar om de stad Utrecht heen, bijvoorbeeld via Bunnik en Nieuwegein.

Lunetten

Als tweede intercitystation denkt Utrecht aan station Lunetten, dat dan zou moeten worden verbouwd.

De provincie en de gemeente Utrecht hebben allebei 100 miljoen euro gereserveerd voor het verbeteren van het openbaarvervoernetwerk in de komende jaren. Maar als Utrecht de komende jaren inderdaad hard groeit, is dat niet genoeg. "Wij kijken ook naar Den Haag, dit kunnen we niet zelf ophoesten. We zijn de rotonde van Nederland, de tweede economische regio na Amsterdam, hier willen veel mensen wonen", aldus Van Hooijdonk.

Aan de verbetering van het openbaar vervoer in Utrecht wordt nu al gewerkt. Er wordt een tramlijn aangelegd die naar de Uithof gaat, waar de meeste gebouwen van de universiteit en hogeschool staan. De ontwikkeling van dat traject is vertraagd en tientallen miljoenen duurder dan begroot.

Volgens Van Hooijdonk is de tramlijn naar de Uithof al niet meer toereikend wanneer die in gebruik wordt genomen. Volgens de huidige planning rijden de eerste trams in de zomer van 2019.