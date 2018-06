Lichaam een van de twee vermiste duikers bij Scharendijke gevonden

De politie meldt dat de identiteit van de gevonden persoon nog officieel moet worden vastgesteld.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de vermiste duiker tegen het einde van de avond werd gevonden. Vlak voordat de zoekactie werd beëindigd, trof een duikteam van de marine het lichaam aan.

De zegsman kon nog geen mededeling doen over de locatie waar het lichaam is aangetroffen. De zoektocht naar de tweede duiker in het Grevelingenmeer is gestaakt en wordt maandag om 9.00 uur voortgezet. De woordvoerder laat weten dat er in een steeds groter gebied wordt gezocht.

Volgens Omroep Zeeland is een van de twee duikers zeer ervaren. Het zou gaan om een 48-jarige man uit Zoetermeer, die onlangs zijn instructeursdiploma heeft gehaald op Curaçao. Dat liet zijn broer aan de omroep weten.

Wrak

De zoekactie begon zaterdagavond na een melding van een restauranthouder in Scharendijke (Schouwen-Duiveland), vanwaar de twee naar een bepaald wrak waren gaan duiken.

Toen ze om 22.30 uur nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm. Ook zijn de duikers niet teruggekeerd naar hun spullen die ze op land hadden achtergelaten bij een restaurant. De twee duikers hadden volgens een woordvoerder van de politie persluchtflessen bij zich waarmee je niet zo lang onder water kan.

Het is niet bekend naar welk wrak de duikers gingen duiken. In het gebied ligt een schip op 25 meter diepte dat speciaal is aangepast voor sportduikers, zodat zij er veilig in en uit kunnen. Ook is een gidslijn aangebracht, zodat duikers de weg naar buiten terug kunnen vinden. In de buurt liggen ook nog twee kleinere wrakken op 10 en 12 meter diepte.

Zoekacties

Twee reddingsboten van de KNRM-afdeling Ouddorp, duikteams van de brandweer en twee helikopters zochten in de nacht van zaterdag op zondag tevergeefs naar de duikers.

Zondagmorgen werd de zoektocht door onder meer een duikteam van de marine hervat. Verschillende duikwrakken werden doorzocht.

