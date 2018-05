Twee aanhoudingen na vondst lichaam in zwembad in Brabantse Milheeze

Het slachtoffer is een 29-jarige inwoner van het dorp. Op ongeveer 100 meter afstand van het zwembad werd een persoon gevonden die buiten bewustzijn was. Deze is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De identiteit van deze persoon is nog niet vastgesteld.

De politie heeft nog geen idee wat er is voorgevallen. Wel is inmiddels duidelijk dat de twee slachtoffers op bezoek waren bij de boerderij. Zij maakten deel uit van een vierkoppige groep.

De politie heeft de twee andere personen opgespoord een opgepakt. Het gaat om een 28-jarige man uit Milheeze en een 32-jarige vrouw uit Helmond. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. De politie laat weten alle scenario's open te houden.

