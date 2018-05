Wateroverlast in Limburg door stevige buien, code oranje en code geel afgegeven

Op verschillende plekken in de provincie Limburg staan straten blank en zijn kelders ondergelopen.

Op de A79 in Zuid-Limburg moesten automobilisten vanwege het noodweer op de vluchtstrook stoppen.

Ook rijden er tussen Sittard en Maastricht rijden geen stoptreinen doordat er een boom op het spoor ligt. De NS geeft aan dat de vertraging kan oplopen tot een uur en dat rond 16.45 uur de overlast voorbij moet zijn.

De buien gaan gepaard met lokaal zwaar onweer, hagelstenen van 2 tot 4 centimeter en er zijn neerslaghoeveelheden van 50 milimeter mogelijk. Ook kan het hard waaien met windstoten tot 60 kilometer per uur.

Code geel in midden van het land

De zware buien trekken in de loop van de dag verder in de richting van het midden van het land. Daarom geldt ook voor delen van de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland een code geel tussen 15.00 en 20.00 uur.

Bij code oranje is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer, waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.

Voorspelling

In de loop van de avond trekken de buien het land uit en wordt het op de meeste plaatsen droog. Maandag begint de dag droog en zonnig, waarna er in de middag opnieuw bewolking ontstaat. Ook dan kan er weer regen vallen of onweer voorkomen.

