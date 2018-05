Aanhouding na ernstig ongeval op A50 bij Schaarsbergen

Een 41-jarige man uit Holten is door de politie aangehouden. Een woordvoerder van de politie laat aan NU.nl weten dat hij de veroorzaker was van het ongeluk en dat hij te veel alcohol had gedronken. "Hij blies 265 ugl." De maximale hoeveelheid die een automobilist mag blazen is 220 ugl.

In de aangereden auto zaten vier personen. Een 52-jarige man, een 50-jarige vrouw en een 44-jarige vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze komen alle drie uit Eerbeek. Over de ernst van de verwondingen van de drie kon de politie niks zeggen.

Volgens omstanders zou er voor het ongeval sprake zijn geweest van een conflict, meldt Omroep Gelderland. De politie ontkent dat. "We hebben geen signalen gekregen dat dat het geval was", aldus een woordvoerder. "Het ging om een vrij normaal ongeval, waarbij er drank in het spel was."

De A50 werd om 2.00 uur weer vrijgegeven.

